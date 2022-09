Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γατάκι ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου (βίντεο)

Σοκάρει η νέα κτηνωδία. Μετά την απάνθρωπη πράξη του έφυγε χωρίς να συμβαίνει τίποτα.

Μόλις λίγα 24ωρα μετά την αδιανόητη πράξη μαθήτριας στην Κρήτη να δελεάζει με χάδια μία γάτα στο προαύλιο Δημοτικού Σχολείου στον Τσεσμέ Ρεθύμνου και στη συνέχεια να την κλωτσάει, ενώ η παρέα της γελάει άλλο ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου βλέπει το φως της δημοσιότητς.

Πρόκειται για μία απίστευτης αγριότητας επίθεση ενός άνδρα σε ένα νεογέννητο γατάκι, το οποίο εμφανίζεται να ποδοπατά και να σκοτώνει, αποχωρώντας ανενόχλητος.

Σύμφωνα με βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ3 από το περιστατικό που σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, ο άνδρας, αρχικά κοιτάζει γύρω του για να δει αν γίνεται αντιληπτός, πλησιάζει το νεογέννητο γατάκι και στη συνέχεια το πατά μέχρι που το σκοτώνει.

Αμέσως μετά έφυγε ανενόχλητος, σαν να μη συνέβη τίποτα.

Άνθρωποι ενός καταστήματος της περιοχής είδαν το βίντεο και το έστειλαν σε φιλοζωική εταιρεία το οποίο προβάλλεται έτσι ώστε αν κάποιος γνωρίζει κάτι σχετικά να το πει στις αρχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

