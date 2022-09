Εύβοια

Αλιβέρι: νεκρός οδηγός μηχανής που καρφώθηκε σε βράχια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θάνατος του οδηγού της μηχανής, επήλθε ακαριαία.

Τραγωδία στην άσφαλτο, μετά από εκτροπή μηχανής στην Εύβοια.

Το τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 12-09 λίγο πριν το Αλιβέρι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, ο οδηγός της μηχανής βρέθηκε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί νεκρός σε βραχώδες σημείο στον Άγιο Κωνσταντίνο λίγο πριν την είσοδο Αλιβερίου.

Η μηχανή εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να βγεί εκτός οδοστρώματος, να προσκρούσει σε βράχια και να βρεί ακαριαίο θάνατο. Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε 30 μέτρα μακρία από την μοτοσυκλέτα.

Στο σημείο βρέθηκαν άνδρες της ΠΥ Αλιβερίου, του ΑΤ Αλιβερίου και του Λιμενικού καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Γατάκι ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου (βίντεο)

Σχολεία: Σε Δημοτικό της Δραπετσώνας για τον αγιασμό ο Μητσοτάκης (εικόνες)

Κόρινθος: Παππούς πέθανε στη βάφτιση της εγγονής του