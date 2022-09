Αχαΐα

Σεξουαλική παρενόχληση: Πατέρας 12χρονης παγίδευσε 47χρονο που της έστελνε μηνύματα

Πώς ο πατέρας μίας ανήλικης παγίδευσε και ακινητοποίησε 47χρονο που της έστελνε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου. Επεισοδιακή σύλληψη σε πλατεία της πόλης.

Ο 50χρονος πατέρας μίας 12χρονης στην Πάτρα, κατάφερε να εγκλωβίσει έναν 47χρονο Έλληνα, ο οποίος έστελνε μέσω instagram μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου στην κόρη του.

Και όπως προκύπτει οι διαθέσεις του δράστη ήταν ακόμη πιο επιθετικές, αφού έκλεισε ραντεβού με το κορίτσι σε πλατεία των Ζαρουχλείκων, χωρίς όμως να υπολογίσει πως θα έπεφτε σε παγίδα, αφού μαζί με την 12χρονη στο σημείο βρισκόταν και ο πατέρας της.

Αποτέλεσμα ήταν ο 50χρονος να παρέμβει άμεσα και να εγκλωβίσει τον δράστη, ενώ στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία, άνδρες της οποίας και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο πατέρας αντιλήφθηκε ευτυχώς έγκαιρα πως η κόρη του λάμβανε στο κινητό αισχρά μηνύματα από τον 47χρονο και προχώρησε άμεσα σε ενέργειες με σκοπό να τον βρει και να τον παραδώσει στις Αρχές.

Άρχισε λοιπόν ο ίδιος (ο πατέρας) να συνομιλεί από τον λογαριασμό της κόρης του με τον 47χρονο προκειμένου να του κλείσει ραντεβού για λογαριασμό της.

Πράγματι, το ραντεβού κλείστηκε το απόγευμα της Κυριακής σε πλατεία των Ζαρουχλεΐκων και εκεί πήγε μαζί με την κόρη του. Άφησε τον 47χρονο να την πλησιάσει και μόλις αυτό έγινε τότε εμφανίστηκε τον ακινητοποίησε και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο 47χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα

