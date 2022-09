Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία - Λιποθύμησε πυροσβέστης (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στη Σπιάντζα, του δήμου Πύργου.

Η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση και σκουπίδια, και οι καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή που έχει κοντά σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η ατμόσφαιρα είναι τόσο αποπνικτική, που ένας πυροσβέστης, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, και χρειάστηκε να του χορηγηθεί οξυγόνο.

