Φωτιά στην Κέρκυρα (εικόνες)

Η φωτιά εξελίσσεται πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, αλλά προς το παρόν δεν κινδυνεύουν σπίτια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Μέση Κέρκυρα, στα Κανάλια, στην περιοχή Αγία Γουργή.

Στην επιχείρηση περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχει μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με 22 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και του δήμου κεντρικής Κέρκυρας, ενώ συνδρομή γίνεται και από αέρος με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τύπου πετζετέλ.

Η φωτιά εξελίσσεται πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. «Δεν κινδυνεύουν σπίτια η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας Κώστας Ζορμπάς.

Φωτο: kerkyrasimera.gr

