Θεσσαλονίκη – σχολικά λεωφορεία: Δεκάδες παραβάσεις... με το καλημέρα

Σχεδόν 100 παραβάσεις σε 129 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Ποιος περιπτώσεις αφορούν.

Ενενήντα δύο παραβάσεις κατέγραψαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης σε σχολικά λεωφορεία, κατά την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 129 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία με τις περισσότερες παραβάσεις 66 να αφορούν τους ταχογράφους. Από τρεις παραβάσεις βεβαιώθηκαν για όρια ταχύτητας και ζώνες ασφαλείας, δύο για έλλειψη πυροσβεστήρα και άλλες 18 για διάφορες τροχονομικές παραβάσεις.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί διένειμαν σε μαθητές δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης αλλά και σε πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας ενημερωτικά φυλλάδια κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, οι ενέργειες για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με διαλέξεις κυκλοφοριακής αγωγής, από αξιωματικούς της Τροχαίας και με προληπτικούς τροχονομικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία.

