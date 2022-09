Κεφάλλονια

Κεφαλλονιά: Φωτιά σε ιστιοφόρο (εικόνες)

Ιδιωτικό σκάφος περισυνέλλεξε τους επιβάτες του ιστιοφόρου. Πυροσβεστική επιχείρηση σε εξέλιξη.

Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι αιτία, εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος έξωθεν της Μαρίνας στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς.

Ιδιωτικό σκάφος περισυνέλλεξε τους 6 αλλοδαπούς επιβαίνοντες πιθανότατα Βρετανούς, καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο όπου έχει εκδηλωθεί το συμβάν σπεύδει πλοιάριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας ενώ επιχειρεί ένα πλωτό του λιμενικού σώματος και ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τη ξηρά.

