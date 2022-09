Εύβοια

Τροχαίο στην Κάρυστο: Σοβαρά τραυματίες πατέρας και παιδί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρακτέρ. Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος.

Τροχαίο ατύχημα με δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε στην Κάρυστο, το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα, το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ένας 47χρονος με τον 14χρονο γιο του βρισκόταν στο 2 χλμ Καρύστου -Μαρμαρίου.

Ξαφνικά το τρακτέρ βγήκε χωρίς ο ηλικιωμένος οδηγός του να ελέγξει στο δρόμο με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγκρουση και να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο επιβαίνοντες του πρώτου οχήματος.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του ΑΤ Καρύστους, άνδρες της ΠΥ Καρύστου καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, του οποίου οι διασώστες μετέφεραν στο Νοσοκομείο τους τραυματίες.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης τους διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βραζιλία: Κορμοί δέντρων έπεσαν από νταλίκα και συνέθλιψαν αυτοκίνητο

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και νεφώσεις την Τρίτη

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη