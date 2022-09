Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Εξιχνιάστηκε διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο/. Δύο οι δράστες που έφυγαν με "χρυσή" λεία.

Την εξιχνίαση διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, απ' όπου οι δράστες άρπαξαν ρολόγια και κοσμήματα, αξίας 40.000 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν και χρηματοκιβώτιο, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, ελληνικής καταγωγής (29 και 53 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων και Ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκης, τον Μάιο του 2019, οι δράστες μετέβησαν με κλεμμένο Ι.Χ. φορτηγό στο κοσμηματοπωλείο, παραβιάζοντας τα ρολά και την τζαμαρία της επιχείρησης. Αφού εισήλθαν στο εσωτερικό του μαγαζιού επιχείρησαν να «σηκώσουν» το χρηματοκιβώτιο, πλην όμως οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από περιοίκους, οπότε εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους. Κατά τη διαφυγή άρπαξαν μία κασετίνα με ρολόγια και κοσμήματα κι εξαφανίστηκαν.

Από την ίδια έρευνα προέκυψε, ότι ο 29χρονος τον Σεπτέμβριο του 2018 διέρρηξε σπίτι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, αφαιρώντας κοσμήματα και χρήματα.

