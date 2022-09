Καβάλα

Φωτιά στη Θάσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή και για την κατάσβεση της επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα της Τρίτης, στην περιοχή Ραχώνι Θάσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει σε δασική έκταση και μάλιστα σε δύσβατο σημείο.

Για την κατάσβεση της, επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 4 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν με ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννινα: Νταής… κλωτσάει σκύλο σε πεζοδρόμιο (βίντεο)

“Καλημέρα Ελλάδα” - Πισπιρίγκου: Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Κούγια (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: σύλληψη νεαρού μετά από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό