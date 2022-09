Αιτωλοακαρνανία

Τροχαίο - Αγρίνιο: Έσπρωχναν το ασθενοφόρο για να παραλάβει τον ασθενή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγελαφικές καταστάσεις με ασθενοφόρο που πήγε να παραλάβει τραυματία από τροχαίο. Το έσπρωξαν πολίτες και αστυνομικοί για να "πάρει μπροστα" η μηχανή και να μπορέσει να μεταφέρει τον τραυματία.

Τραγελαφικές καταστάσεις στο Αγρίνιο όταν ασθενοφόρο που πήγε να παραλάβει τραυματία από τροχαίο, δεν έπαιρνε μπρος με αποτέλεσμα να το σπρώχνουν πολίτες, διασώστες και αστυνομικοί για να μεταφέρει τον τραυματία.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σημειώθηκε στην οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, στις 8:20 το βράδυ καθώς συγκρούστηκε ένα δίκυκλο με ΙΧ αυτοκίνητο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον νεαρό δικυκλιστή που τραυματίστηκε.

Στη συνέχεια όμως η μηχανή του ασθενοφόρο δεν έπαιρνε μπροστά, με τους διασώστες μάλιστα να εμφανίζονται εκνευρισμένοι με την εξέλιξη.

Αναγκάστηκαν πολίτες και αστυνομικοί να σπρώχνουν το ασθενοφόρο, μέχρι που αυτό πήρε μπροστά, για να συνεχιστεί η διακομιδή του νεαρού τραυματία στο νοσοκομείο.

Πολλοί από τους πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο του περιστατικού σάστισαν και απόρησαν με την κατάσταση των οχημάτων του ΕΚΑΒ και έβαλαν ανοιχτά κατά του διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γ. Καρβέ.

Πηγή: agrinionews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια: Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Καιρός: τοπικές νεφώσεις και άνοδος θερμοκρασίας την Τετάρτη