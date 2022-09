Θεσπρωτία

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει

"Λαμπάδιασε" αυτοκίνητο στην Θεσσαλονίκη. Λαχτάρα για τον οδηγό.

Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο οδηγός του, που το εγκατέλειψε εγκαίρως.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη μιάμιση τα ξημερώματα, ενώ στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

