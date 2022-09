Γρεβενά

Γρεβενά: Μαχαίρωσε τους συγκατοίκους του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα «παλεύουν» για τη ζωή τους, μετά την αιματηρή σε βάρος τους επίθεση.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο των Γρεβενών, ένας 73χρονος άνδρας και μία 45χρονη, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον 51χρονο που τους φιλοξενούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόπειρα δολοφονίας σημειώθηκε μετά από καβγά που ξέσπασε για άγνωστο λόγο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα και ένα τέταρτο μετά ο δράστης συνελήφθη. Ο 51χρονος κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας:

“Σήμερα (14-09-2022) τις πρώτες πρωινές ώρες στα Γρεβενά, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών και του Αστυνομικού Τμήματος Γρεβενών, συνέλαβαν 51χρονο ημεδαπό για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σε βάρος δύο ημεδαπών, ενός 73χρονου και μίας 45χρονης.

Ειδικότερα, σήμερα (14-09-2022) τις πρώτες πρωινές ώρες στα Γρεβενά, ο 51χρονος ημεδαπός, με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου (μαχαιριού), τραυμάτισε τους προαναφερόμενους ημεδαπούς. Στην κατοχή του 51χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το ανωτέρω μαχαίρι.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών”.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα της Κομισιόν

Δημήτρης Παντερμαλής: Πέθανε ο διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης

Δίκη Φιλιππίδη: Ένταση στην εξέταση του Σπύρου Μπιμπίλα (βίντεο)