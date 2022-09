Θεσσαλονίκη

ΔΕΘ: Επεισόδια με τραυματισμό και προσαγωγές (εικόνες)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στα επεισόδια συμμετείχαν αρκετά άτομα.

Άγριο επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ένα άτομο τραυματίστηκε ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έξι προσαγωγές.

Περίπου στις 16.00 και ενώ η έκθεση μόλις είχε ανοίξει τις πύλες της, οι εκθέτες προετοιμάζονταν και οι πρώτοι επισκέπτες έκαναν τη βόλτα τους, μια ομάδα πέντε νεαρών άρχισε να κυνηγά δύο άτομα.

Από την Βόρεια πύλη της ΔΕΘ μέχρι και το Αλεξάνδρειο για περίπου 200 μέτρα δηλαδή τους κυνηγούσαν, τους πετούσαν αντικείμενα και τους χτυπούσαν.

Δεν δίστασαν μάλιστα να πάρουν ξύλα από το περίπτερο των προσκόπων και να τους τα πετάξουν και αυτά.

Μόλις έφτασαν στο Αλεξάνδρειο βγήκαν αστυνομικοί και τράπηκαν σε φυγή. Η Αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές ενώ τα αίτια της επίθεσης διερευνώνται.

Εικόνες: grtimes.gr

