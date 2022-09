Θεσσαλονίκη

ΔΕΘ: συλλήψεις για το οπαδικό επεισόδιο στον χώρο της Έκθεσης

Ποιο είναι το προφίλ των δύο ατόμων που συνελήφθησαν για το επεισόδιο οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη.

Δύο συλλήψεις έγιναν από την αστυνομία για το επεισόδιο που σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, εντός των χώρων της 86ης ΔΕΘ, το οποίο φαίνεται πως είχε οπαδικά κίνητρα.

Όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί προσήγαγαν έξι άτομα, συλλαμβάνοντας ένα εξ αυτών, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στο άτομο που τραυματίστηκε από το επεισόδιο καθώς είχε πάνω του ένα μαχαίρι. Πρόκειται για έναν 20χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, κι έναν 26χρονο ημεδαπό. Ο δεύτερος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες της επίθεσης φαίνεται να είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι επιτέθηκαν στον 26χρονο και σε έναν φίλο του.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος τραυματίας είναι υπάλληλος στο περίπτερο του Άρη στην 86η ΔΕΘ, ενώ το δεύτερο άτομο που βρισκόταν μαζί του -και επίσης δέχτηκε επίθεση- είναι οπαδός του Ηρακλή.

Πηγή: grtimes.gr

