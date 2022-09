Δωδεκανήσα

Καταγγελία - Ρόδος: Καθηγητής ασελγούσε σε ανήλικη

Την υπόθεση έστειλαν στη δικαιοσύνη συνάδελφοι του καθηγητή που μίλησαν με το κορίτσι και έμειναν εμβρόντητοι με όσα τους είπε.

Ακόμη μία υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, έχει δει τον δρόμο της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στη Ρόδο.

Mια νέα εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιού με υπόλογο έναν καθηγητή θετικών επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί της Ρόδου, που είχε μέχρι πρότινος καθήκοντα αυξημένης ευθύνης σε σχολικό συγκρότημα της πόλης, απασχολεί την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, μετά τον σχηματισμό ποινικής δικογραφίας κατόπιν αναφοράς συναδέλφων του.

Ταυτόχρονα «τρέχει» σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου προκαταρκτική διοικητική έρευνα που έχει ανατεθεί σε γνωστό εκπαιδευτικό της Ρόδου για την διαπίστωση τυχόν τελέσεως και πειθαρχικώς διωκόμενων πράξεων συμπεριλαμβανομένης και της παροχής ιδιαίτερων μαθημάτων έναντι αμοιβής σε παιδιά κατά παράβαση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα των καθηγητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», ένα 15χρονο σήμερα κορίτσι, μαθήτρια της πρώτης Λυκείου, εκμυστηρεύτηκε τον Μάιο του 2022 σε μία καθηγήτριά της, της τρίτης τάξεως του Γυμνασίου, στο οποίο φοιτούσε και κατόπιν στη μητέρα της ότι ο καθηγητής ασελγούσε εις βάρος της κατά την διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων που της παρέδιδε στην οικία όπου διαμένει με τους γονείς της ενώ φοιτούσε στην πέμπτη τάξη του δημοτικού!.

Μάλιστα όπως διατείνεται οι ασελγείς πράξεις εις βάρος της από τον καθηγητή συνεχίστηκαν μέχρι και την πρώτη Γυμνασίου.

Η καθηγήτριά της είχε διαπιστώσει μια αλλαγή στην συμπεριφορά της και την προσέγγισε για να μάθει έκπληκτη από τα χείλη του παιδιού το μυστικό που έκρυβε βαθιά μέσα της ακόμη και από τους γονείς της.

Μάλιστα το παιδί αποφάσισε να μην συνεχίσει την φοίτησή του στο σχολικό συγκρότημα που εργάζεται ο εκπαιδευτικός και επέλεξε άλλο σχολείο.

Η καθηγήτρια ενημέρωσε με αναφορά της την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η υπόθεση παραπέμφθηκε προς έρευνα στην Εισαγγελία

Πλημμελειοδικών Ρόδου και από εκεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου ενώ ταυτόχρονα παραγγέλθηκε, όπως προαναφέρθηκε και διοικητική έρευνα.

Η οικογένεια του παιδιού έχει αναθέσει στον δικηγόρο κ. Σπύρο Σαλαμαστράκη την υποβολή δηλώσεως προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο εκπαιδευτικός, με συνήγορο υπεράσπισής του τον κ. Στέλιο Αλεξανδρή, αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται και διατείνεται ότι πράγματι παρέδιδε μαθήματα στο παιδί στην οικία του, στην κουζίνα παρουσία των γονέων της, στο σπίτι. Θεωρεί αδιανόητο να υποστηρίζεται ότι ασελγούσε στο παιδί και υποστηρίζει ότι όταν οι γονείς του τον ενημέρωσαν ότι αδυνατούν να πληρώσουν τα έξοδα των ιδιαίτερων μαθημάτων που παρέδιδε τον σταμάτησαν χωρίς να αντιλαμβάνεται γιατί πλέον τον έχει στοχοποιήσει το παιδί.



Πηγή: dimokratiki.gr

