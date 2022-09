Χανιά

Χανιά: Έβαλε την κόρη του σε καρέκλα και την χτυπούσε με ξύλο στο κεφάλι

Τι περιγράφει η κόρη για τις στιγμές που βίωσε εκείνη και τα αδέρφια της στα χέρια του πατέρα της.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, έλαβε χώρα στην Κρήτη, στα Χανιά, με "πρωταγωνιστή" τον πατέρα τριών ανήλικων παιδιών,

Σύμφωνα με πληροφορίες το μεσημέρι της Πέμπτης, σε συνοικία του δήμου Χανίων, ο πατέρας μιας οικογένειας, έβαλε τη 15χρονη κόρη του σε μια καρέκλα και άρχισε να τη χτυπάει στο κεφάλι με χοντρό ξύλο.

Το παιδί καλούσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα η γειτονιά να ακούσει τις φωνές, να σηκωθεί στο πόδι και να καλέσει την αστυνομία. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες ένας από τους γείτονες έσπευσε να τον σταματήσει όμως ο πατέρας του επιτέθηκε, τον χτύπησε και έφυγε με το μηχανάκι του, ενώ φέρεται στη συνέχεια να χτύπησε και δεύτερο άτομο που προσπάθησε να παρέμβει.

Μετά από λίγη ώρα που έφτασε η αστυνομία, το κορίτσι είπε στους αστυνομικούς τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατήγγειλε ότι ο πατέρας της τη χτύπησε κατ’ αυτόν τον τρόπο επειδή είχε καθυστερήσει δυο λεπτά να πάει στο σπίτι της. Στη συνέχεια είπε ότι εκτός από την ίδια, ο πατέρας βιαιοπραγεί και στη μητέρα της – ωστόσο εκείνη το αρνείται – ενώ χτυπά και τα άλλα δυο αδέρφια της, ένα αγόρι περίπου 13 χρόνων και ένα κοριτσάκι μόλις 4 χρόνων.

Ακόμη, περιέγραψε μια σκηνή, όταν η μικρή της αδερφή ήταν μόλις 2 ετών την οποία κλείδωσε ο πατέρας στο μπαλκόνι και της είπε ότι για τιμωρία θα κοιμηθεί έξω, με το παιδί να κλαίει και να εκλιπαρεί να το βάλουν μέσα στο σπίτι γιατί φοβόταν. Το 15χρονο κορίτσι μάλιστα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι όταν ο πατέρας χτυπά τα παιδιά η μητέρα παρακολουθεί αμέτοχη.

Να σημειωθεί ότι αυτή δε φαίνεται να ήταν η πρώτη φορά για την οικογένεια καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, γείτονες είχαν ξανακαλέσει και στο παρελθόν την αστυνομία να παρέμβει σε παρόμοια επεισόδια εντός της οικογένειας.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι κάθε φορά που έφτανε η αστυνομία, η μητέρα και τα παιδιά αρνούνταν ότι είχαν δεχτεί βία και ξύλο από τον πατέρα.

Ο πατέρας τελικά μετά το σημερινό περιστατικό εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στην αστυνομία.

Πηγή: flashnews.gr

