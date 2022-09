Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες δενδρύλλια κάνναβης βρέθηκαν σε αυλή σπιτιού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντοπίστηκε ακόμη στην οικεία το 52χρονου που είχε στην αυλή του δενδρύλλια ύψους 3 μέτρων.

Φυτεία με 90 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε τα τρία μέτρα, εντοπίστηκε σε περιοχή του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας, κατά την οποία συνελήφθη ένας 52χρονος (ημεδαπός).

Τα δενδρύλλια εντοπίστηκαν σε περιφραγμένη αυλή μονοκατοικίας, στο εσωτερικό της οποίας κατασχέθηκαν επίσης ένα περίστροφο με 28 φυσίγγια, δύο κυνηγετικά όπλα και μία απομίμηση χειροβομβίδας.

Εκτός από τα δενδρύλλια βρέθηκε -μεταξύ άλλων- εξοπλισμός για την καλλιέργειά τους (λαμπτήρες, λιπάσματα κ.ά.), δεκάδες σπόροι κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές, ποσότητες της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας κ.ά.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγιος Ανδρέας” – θάνατος 49χρονου: Πίσω στη δουλειά της η νοσηλεύτρια που είχε κριθεί υπεύθυνη

Κρήτη: Έκανε 4 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες

Ρόδος: Μαχαίρωσαν αστυνομικό για μια θέση πάρκινγκ