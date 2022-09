Εύβοια

Εύβοια: Μωρό πέθανε από ηλεκτροπληξία

Το μωράκι, φέρεται να έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιώσει η νεκροψία - νεκροτομή.

Τραγωδία στην Εύβοια, με την είδηση του θανάτου ενός μωρού μόλις 12 μηνών στο Αργυρό του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες το 12 μηνών κοριτσάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο θάνατος προήλθε από ηλεκτροπληξία κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από την νεκροψία – νεκροτομή.

Σε επικοινωνία του eviathema με τον πρόεδρο του χωριού κ. Ντίνο Αποστόλου δήλωσε: “Όλοι στο χωριό είμαστε συγκλονισμένοι. Μόλις μάθαμε το τραγικό γεγονός παγώσαμε. Πραγματικά συλλυπητήρια στην οικογένεια.”

