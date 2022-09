Μαγνησία

Σεισμός βόρεια της Σκιάθου

Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σκιάθου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο του υπολογίζεται στα 40 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Σκιάθου.

