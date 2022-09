Κυκλάδες

Σαντορίνη: επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένους τουρίστες

Σοβαρά τραματισμένοι εντοπίστηκαν η γυναίκα και ο άνδρας. Με ελικόπτερο έγινε η μεταφορά τους από το σημείο, όπου τους βρήκαν οι πυροσβέστες.

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, προκάλεσε ο τραυματισμός δύο αλλοδαπών τουριστών στην Σαντορίνη.

Ο άνδρας και η γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 χρόνων, εντοπίστηκαν σε δύσβατη περιοχή κοντά στον Προφήτη Ηλία.

Χρειάστηκε η συνδρομή 8 πυροσβεστών, αλλά και εθελοντών για την μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

Ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης, παρέλαβε τους δύο τραυματίες για να τους μεταφέρει στην Ελευσίνα, προκειμένου να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αττικής και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

