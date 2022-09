Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε καθηγητή που θώπευσε μαθήτρια

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 67χρονο καθηγητή Λυκείου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει καν τη μαθήτρια.

Ποινή φυλάκισης 24 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 67χρονο καθηγητή Λυκείου, ο οποίος είχε καταγγελθεί από μαθήτρια για σεξουαλική παρενόχληση.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου, πράξεις που -σύμφωνα με τη δικογραφία- τελέστηκαν κατ' εξακολούθηση.

Η καταγγελία είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο, οπότε και ο καθηγητής συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία. Κατόπιν αναβολών, όμως, προσδιορίστηκε ρητή δικάσιμος και τελικά η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα.

Στο ακροατήριο εμφανίστηκε η 17χρονη μαθήτρια, η οποία κατέθεσε, περιγράφοντας τα όσα βίωσε και επαναδιατυπώνοντας την καταγγελία της. Τότε είχε αναφέρει ότι ο καθηγητής της τη θώπευσε στα οπίσθια.

Ο κατηγορούμενος καθηγητής, ο οποίος μετά την καταδίκη του άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος, αρνήθηκε τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει καν την καταγγέλλουσα.

