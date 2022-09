Θεσσαλονίκη

Πανεπιστημιακή Αστυνομία - ΑΠΘ: Επεισόδια με χημικά και... αβγά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδες φοιτητών αντιδρούν στην παρουσία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Μετ' εμποδίων γίνονται οι πρώτες περιπολίες των μελών του νέου σώματος.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με δεκάδες μέλη φοιτητικών συλλογών να εξακολουθούν να αντιδρούν στην παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ενώ το μεσημέρι ξέσπασαν και επεισόδια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτοξεύτηκαν από πλευράς συγκεντρωμένων διάφορα αντικείμενα, όπως αβγά και μπουκάλια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με χρήση χημικών.

Τα επεισόδια ξέσπασαν μπροστά από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Η ομάδα των αστυνομικών πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή μια μικρή περιπολία εντός του ΑΠΘ.

Με δηλώσεις τους, φοιτητές καταγγέλλουν ότι υπάρχουν περιστατικά παρεμπόδισης φοιτητών να μπουν στις σχολές τους με «αστυνομικούς των ΜΑΤ να τους ζητούν ταυτότητα».

Επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν την αστυνομία και τα ΜΑΤ εντός του πανεπιστημίου και θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.





πηγή: thestival.gr, grtimes.gr

Συνάντηση εργασίας του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και των Πρυτάνεων τεσσάρων πανεπιστημίων

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μεταξύ του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα και των Πρυτάνεων τεσσάρων πανεπιστημίων (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ και ΑΣΟΕΕ).

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα ασφαλείας των πανεπιστημίων και η εφαρμογή του θεσμού των Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) που ήδη έχει ξεκινήσει, καθώς και η συνέχιση της εφαρμογής των Σχεδίων Ασφαλείας των συγκεκριμένων πανεπιστημίων.

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υφυπουργός Ελευθέριος Οικονόμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζένη Ασημινιός: Η γυναίκα που φίλησε τον Κάρολο στο Μπάκιγχαμ (βίντεο)

Δολοφονία στην Καβάλα: Πατέρας δύο παιδιών το θύμα

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Οι κυβερνήτες και οι προβλέψεις για το τριήμερο (βίντεο)