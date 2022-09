Χαλκιδική

Χαλκιδική - εξαφάνιση 2χρονου: Δικογραφία σε βάρος των γονιών του

Που εντοπίστηκε το μικρό παιδί και πώς ξέφυγε από τον έλεγχο των γονιών του.

Δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σχηματίστηκε σε βάρος 16χρονης και 17χρονου, γονιών δίχρονου αγοριού που εξαφανίστηκε χθες για αρκετές ώρες, στην Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ίχνη του παιδιού χάθηκαν γύρω στις 4 το απόγευμα σε αγροτική περιοχή κοντά στη Νικήτη και εντοπίστηκε στις 9 το βράδυ από περαστικό, σε κοντινό σημείο καλά στην υγεία του.

Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν και με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

