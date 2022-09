Πιερία

Όλυμπος: Τραυματίστηκε 23χρονος ορειβάτης

Θρίλερ με την επιχείρηση διάσωσης νεαρού ορειβάτη αλλά και του ατόμου που τον συνόδευε.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 23χρονου Ισραηλινού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση στο Οροπέδιο Μουσών, στον Όλυμπο, και συγκεκριμένα στη θέση “Λούκι”.

Ο 23χρονος, μαζί με τον άντρα που τον συνόδευε, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super Puma του Πυροσβεστικού Σώματος , στο ελικοδρόμιο της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

