Ρέθυμνο: “Ξεριζώθηκαν” χασισοφυτείες με εκατοντάδες δέντρα (εικόνες)

«Επαγγελματική» δουλειά φαίνεται πως έκανε ο συλληφθείς για τις εννέα φυτείες στο Ρέθυμνο.

Συντονισμένες αστυνομικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, οδήγησαν στον εντοπισμό δενδρυλλίων κάνναβης και στη σύλληψη ενός Έλληνα για την καλλιέργεια τους.

Συγκεκριμένα, από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με την εναέρια συνδρομή ελικοπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μεικτά κλιμάκια μονάδων της ΕΛ.ΑΣ. του νησιού, εντόπισαν σε διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, 9 φυτείες με συνολικά 327 δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς και είχαν φτάσει στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 2,5 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και στη συνέχεια κατασχέθηκαν. Επίσης, σε ποιμνιοστάσιο δίπλα σε φυτεία βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κιλό κάνναβης.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση, ταυτοποιήθηκε ως ιδιοκτήτης - καλλιεργητής της μιας φυτείας, ένας Έλληνας που εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στους χώρους των φυτειών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και πειστήρια, σχετιζόμενα όλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, με την καλλιέργεια των δενδρυλλίων, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων προσώπων. Η προανάκριση διενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου.

