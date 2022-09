Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απανθρακωμένη σορός στην Παραλία (βίντεο)

Σοκ προκάλεσε στους πυροσβέστες η σορός που αντίκρυσαν κατά την κατάσβεση φωτιάς στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη.

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν οι πυροσβέστες απόψε στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη.

Σορός ατόμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο, επί της παραλιακής λεωφόρου, κοντά στο ύψος του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλάς.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε στις 21.30 το βράδυ της Παρασκευής (16/9) για φωτιά σε δέντρο, απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο σημείο.

Επί τόπου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες, με τρία οχήματα.

Σορός ατόμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μικρής έκτασης #πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2022

Μετά το πέρας της κατάσβεσης της φωτιάς, αντίκρισαν τη σορό ενός ατόμου, χωρίς να είναι σε θέση να προσδιορίσουν περισσότερα στοιχεία, αφού το άτομο φέρεται να έχει απανθρακωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν τόσο δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι έρευνες για την ταυτότητα της σορού, αλλά και για το τι ακριβώς συνέβη, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.

