ΑΠΘ: επεισόδια με χημικά την νύχτα (εικόνες)

Διακόπηκε συναυλία που δινόταν στο ΑΠΘ, από τα εκτεταμένα επεισόδια. Χρήση χημικών έκαναν οι αστυνομικοί.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής εντός του ΑΠΘ, διατηρώντας την ένταση που υπήρχε απο το μεσημέρι, λόγω των αντιδράσεων για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Ομάδα ατόμων έφυγε από την συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου που ήταν σε εξέλιξη εντός του πανεπιστημιακού ιδρύματος και πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούσαν την βιβλιοθήκη.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Αμέσως μετά ξέσπασαν γενικευμένα επεισόδια και η συναυλία διαλύθηκε.

Ένας εκ των διοργανωτών φώναζε προς τους κουκουλοφόρους να σταματήσουν την επίθεση προς τις αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να μην διαλυθεί η συναυλία.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός νεαρού.

Η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια στο ΑΠΘ και στο κέντρο της πόλης

Δεν έγινε χρήση χημικών στον χώρο της μουσικής συναυλίας στο ΑΠΘ ούτε κινήθηκαν δυνάμεις της εναντίον των ατόμων που την παρακολουθούσαν, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια που έγιναν τη νύχτα στο πανεπιστημιακό κάμπους και εν συνεχεία, στο κέντρο της πόλης. Συνολικά για τα επεισόδια έγιναν τέσσερις προσαγωγές, ενώ συνελήφθη ένας 27χρονος. Ο συλληφθείς, που, σύμφωνα με την αστυνομία δεν έχει φοιτητική ιδιότητα, οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας έχει ως εξής:

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, εκμεταλλευόμενη την παρουσία συγκεντρωμένου πλήθους κατά τη διάρκεια μουσικής εκδήλωσης - συναυλίας σε υπαίθριο χώρο του Α.Π.Θ. (γρασίδια Φιλοσοφικής Σχολής), αποσπάστηκε από αυτό και κινήθηκε αιφνιδιαστικά εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση με ρίψεις αντικειμένων (πέτρες) κατά αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν πλησίον του κτιρίου του Τμήματος Γεωπονίας, για την προστασία της κατασκευής της Βιβλιοθήκης».

«Οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποκρούσουν την επίθεση, απώθησαν τους επιτιθέμενους με τη χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, οι οποίοι προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη ενσωματώθηκαν στα άτομα που παρακολουθούσαν την εκδήλωση. Η ανωτέρω απώθηση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση από το χώρο της συναυλίας, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις δεν κινήθηκαν εναντίον των ατόμων που την παρακολουθούσαν και δεν έγινε χρήση χημικών από αυτές στο χώρο της συναυλίας».

«Στη συνέχεια και κατά την αποχώρηση του πλήθους μετά από διακοπή της συναυλίας, ομάδα ατόμων εκτόξευσε εκ νέου αντικείμενα (πέτρες) σε έτερες αστυνομικές δυνάμεις».

«Ακολούθως περί τα 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν πλησίον της Καμάρας και διέκοψαν την κυκλοφορία στην οδό Εγνατία τοποθετώντας κάδους απορριμμάτων. Έπειτα, κινήθηκαν προς το χώρο του Α.Π.Θ. ρίπτοντας αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς (μολότοφ) και τοποθέτησαν εκ νέου κάδους απορριμμάτων στο οδόστρωμα, προκειμένου να παρεμποδίσουν την κίνηση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες μαζί με το ειδικό όχημα ρίψης νερού τους απώθησαν. Στη συνεχεία οι προαναφερόμενοι πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την Πλατείας Αρχαίας Αγοράς απ' όπου και αποχώρησαν προς διάφορες κατευθύνσεις».

«Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) προσαγωγές και μία σύλληψη 27χρονου ημεδαπού (ο οποίος δε φέρει φοιτητική ιδιότητα) για το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης, ενώ προκληθήκαν φθορές σε κάδους απορριμμάτων και αστυνομικό εξοπλισμό».

«Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης».

Πηγή: thestival.gr

