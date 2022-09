Χανιά

Γαύδος: οικογένεια πρέπει να χωριστεί για να πάνε στο Γυμνάσιο τα παιδιά!

Έκκληση για λειτουργία τάξης Γυμνασίου στο νησί. Η οικογένεια αρνείται να “σπάσει”, καθώς τα μισά μέλη της πρέπει να πάνε στην Κρήτη για το σχολείο! Τι απαντά το Υπ. Παιδείας. Πρωτοβουλία από ιδιώτες.

Στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» του ΑΝΤ1 και στην Φαίη Μαυραγάνη μίλησε το Σάββατο η Έφη Γεωργακά, μητέρα της οικογένειας με τα τρία παιδιά που ζει στην Γαύδο, αναφορικά με το πρόβλημα που προέκυψε, λόγω της μη λειτουργίας τάξης Γυμνασίου στο νησί.

Στην Γαύδο φέτος λειτουργεί μόνο νηπιαγωγείο, με δύο παιδιά, ένα εκ των οποίων είναι το μικρότερο παιδί της κ. Γεωργακά. Τα άλλα δύο τελείωσαν τον Ιούνιο το Δημοτικό σχολείο στο νησί, το οποίο όμως φέτος είναι κλειστό, αφού αυτά ήταν τα μόνα παιδιά που φοιτούσαν σε αυτό. Το Δημοτικό σχολείο στην Γαύδο, υπάρχει δέσμευση πως θα λειτουργήσει την επόμενη σχολική χρονιά για τους δύο μικρούς μαθητές που φέτος πάνε στο νηπιαγωγείο.

Η Κέλλυ και ο Νίκος, που φέτος πρέπει να φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου, δεν μπορούν μείνουν στην Γαύδο, σύμφωνα με την Πολιτείο, καθώς δεν θα λειτουργήσει τάξη εκεί και θα πρέπει να φοιτήσουν σε Γυμνάσιο της Παλαιόχωρας, στα Χανιά, επομένως θα πρέπει να μετακομίσουν από το νησί της Γαύδου στην Κρήτη, για να συνεχίσουν το σχολείο.

Ήδη δε από την προηγούμενη Δευτέρα, καθώς παραμένουν στην Γαύδο τα παιδιά, παίρνουν απουσίες.

Η οικογένεια έδωσε αγώνα για να πεισθεί η Πολιτεία να λειτουργήσει γυμνασιακή τάξη και να παραμείνουν στην Γαύδο τα παιδιά, αλλά και όλη η οικογένεια που αλλιώς πρέπει να χωριστεί, αφού όπως είπε η Έφη Γεωργακά, «Εγώ θα πρέπει να φύγω να πάω στην Κρήτη και να πάρω αναγκαστικά και το τρίτο παιδί μαζί μου και ο σύζυγος (σημ: ο οποίος είναι αγρότης) να μείνει πίσω στην Γαύδο».

«Μας λένε να πάμε στην Κρήτη. Εμείς δεν θα φύγουμε, εμείς θα μείνουμε εδώ στο νησί. Είναι αστείο να παρακαλάμε οι Έλληνες να μας ανοίξουν σχολείο στα σύνορα, σε ένα ακριτικό νησί, εν μέσω όλων αυτών που ακούγονται από τους γείτονες μας και όσων γίνονται», είπε η μητέρα.

Συνέχισε λέγοντας πως «προτείναμε εμείς να γίνονται με τηλεδιάσκεψη - τηλεκπαίδευση τα μαθήματα. Μας είπαν από το Υπουργείο Παιδείας «όχι» για αυτό γίνεται μόνο σε σε ειδικές περιπτώσεις», προσθέτοντας ότι «τα παιδιά πάντως σε όλο το Δημοτικό έκαναν μαθήματα και μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι μόνο λόγω του κορονοϊού».

Το Υπουργείο Παιδείας επιμένει πως δεν είναι δυνατόν να ιδρυθεί Γυμνάσιο στην Γαύδο και για λόγους που σχετίζονται με τον αριθμό των εκπαιδευτικών και για λόγους κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Η οικογένεια περιμένει όπως λέει να αναλάβει δράση η Πολιτεία και δεν πρόκειται να χωριστεί και να μετακομίσουν όλοι πλην του πατέρα στην Κρήτη, ενώ όπως σημείωσε η κ. Γεωργακά, λόγω της δημοσιότητας που έχει πάρει το θέμα, πολλοί ιδιώτες εκαπιδευτικοί απο διάφορες ειδικότητες έχουν έρθει σε επαφή με τους γονείς των παιδιών και απο την Δευτέρα θα αρχίσουν εθελοντικά να κάνουν μάθημα διαδικτυακά στα παιδιά, ώστε αυτά να μην μένουν πίσω σε σχέση με τα μαθήματα που διδάσκονται στα γυμνάσια όλης της χώρας.

