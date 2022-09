Δωδεκανήσα

Έγκλημα στην Ρόδο: η έρευνα για εξαφάνιση άνδρα, η αδιαθεσία και η “άρνηση” μεταγωγής

Πληροφορίες για αστυνομική έρευνα σχετικά με τυχόν εμπλοκή και σε άλλη υπόθεση, του ξενοδόχου που σκότωσε τον εργολάβο. Αδιαθεσία αισθάνθηκε ο 53χρονος. Φόβους για την ζωή του εκφράζει ο προφυλακισμένος γιός.

Ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου με αίτηση αναστολής της μεταγωγής του, προσέφυγε χθες ο 20χρονος κατηγορούμενος με τον 53χρονο πατέρα του για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, του εργολάβου οικοδομών Τζάνη Τοπάλυ του Χαμίτ, 46 ετών, πατέρα τριών ανήλικων παιδιών, για την αναστολή της μεταγωγής του στις Φυλακές Αυλώνα.

Ο 20χρονος ζητά ειδικότερα την μεταγωγή του στην Κω, όπου θα μεταφερθεί και ο πατέρας του, για λόγους που άπτονται της προστασίας της ζωής, της υγείας και της σωματικής του ακεραιότητας καθώς και για λόγους διευκόλυνσης της επικοινωνίας του με τους οικείους του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο 53χρονος αισθάνθηκε όντας κρατούμενος αδιαθεσία και μεταφέρθηκε για καρδιολογικό έλεγχο.

Στο μεταξύ αίσθηση προκάλεσε το χθεσινό ρεπορτάζ της «δημοκρατικής» για την νέα έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου και της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου για τυχόν εμπλοκή του 53χρονου στην εξαφάνιση του 83χρονου Γεωργίου Παπανικολάου από την Ψίνθο.

Ο 83χρονος χάθηκε την Πέμπτη 17 Ιουνίου από το σπίτι του στη Ψίνθο. Για την ανεύρεση του 83χρονου κινητοποιήθηκαν όλες οι αρχές και οι εθελοντικές ομάδες στο νησί και έκαναν φύλλο και φτερό την περιοχή που ο 53χρονος είχε θάψει το πτώμα του 46χρονου εργολάβου.

Μετά την αποκάλυψη των συνθηκών της δολοφονίας του 46χρονου κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να «μιλούν» για την ανεξιχνίαστη εξαφάνιση του 83χρονου και ορισμένοι κατέστησαν με πιθανολογήσεις τους ως «ύποπτο» τον 53χρονο!

Αφορμή στάθηκαν φήμες που θέλουν τον 53χρονο να έχει μια όμορη ιδιοκτησία με ακίνητο του 83χρονου, να φέρεται να είχε ζητήσει την αγορά του και να μην υπήρξε θετική ανταπόκριση ενώ άλλοι ήθελαν τους δύο άνδρες να είχαν προστριβές.

Η οικογένεια του αγνοούμενου πάντως χθες διέψευσε ότι υπάρχουν κτηματικές διαφορές με τον 53χρονο και ότι υπήρξαν προστριβές και θεωρεί τις φήμες που κυκλοφόρησαν ανυπόστατες.

Παρότι συνήθως τέτοιου είδους «φήμες» που αναπτύσσονται σε μικρές κοινωνίες, όπως αυτές των χωριών, δεν έχουν υπόσταση, τα όσα κυκλοφόρησαν και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα, προκάλεσαν την αστυνομική έρευνα πάντως, που είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Εχει εκδοθεί βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου για την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και τον έλεγχο του στίγματος του κινητού τηλεφώνου του 53χρονου την περίοδο της εξαφάνισης του 83χρονου και συγκεκριμένα την 17η Ιουνίου 2021.

Επιπλέον έχει ελεγχθεί εκ νέου υλικό από κάμερες που είχε κατασχεθεί το διάστημα εκείνο χωρίς να προκύψει κάτι καινούριο.

