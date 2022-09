Ηράκλειο

Ηράκλειο: Είχε ηρωίνη στις βαλίτσες της

Χειροπέδες σε γυναίκα που ταξίδευε με ποσότητα ηρωίνης στην τσάντα της.

Συνελήφθη το πρωί σε περιοχή του Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, γυναίκα που κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη της έγινε στη διάρκεια επιχείρησης, όπου εντοπίστηκε να αποβιβάζεται από πλοίο της γραμμής και να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 213 γραμμάρια ηρωίνης και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία της όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα ηρωίνης, δύο ζυγαριές ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

