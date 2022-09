Θεσσαλονίκη

Πανεπιστημιακή αστυνομία - ΑΠΘ: Ελεύθεροι και οι τρεις συλληφθέντες από τα επεισόδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Τετάρτη η εκδίκαση της υπόθεσης των δύο - Αναβλήθηκε η υπόθεση του τρίτου.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες των χθεσινών επεισοδίων εντός και εκτός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η δίκη των δύο πρώτων κατηγορούμενων αναβλήθηκε για την Τετάρτη επειδή έλειπαν οι μάρτυρες αστυνομικοί ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτηση τους.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ανέβαλε και την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον τρίτο κατηγορούμενο επειδή ο ίδιος ζήτησε να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Και αυτός αφέθηκε ελεύθερος.

Μετά το πέρας της διαδικασίας ένας εκ των φοιτητών δήλωσε στις κάμερες πως «θα συνεχίσουν να αντιδρούν για την ύπαρξη της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο».

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: 71χρονος οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 38χρονο

Ειρήνη Παπά: Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ηθοποιό (εικόνες)

“Σπίτι μου”: Οδηγός για δάνεια και δικαιούχους