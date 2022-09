Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έλεγχοι και συλλήψεις σε καταστήματα χρυσού

Επιχειρήσεις της Αστυνομίας σε καταστήματα εμπορίας χρυσού στη Θεσσαλονίκη.

Στοχευμένους ελέγχους σε καταστήματα εμπορίας χρυσού της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν αστυνομικοί το προηγούμενο 24ωρο.

Όπως ανακοινώθηκε, ελέγχθηκαν έξι επιχειρήσεις στις περιοχές του κέντρου της πόλης, όπως επίσης στα Διαβατά και τη Θέρμη, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα - μία ιδιοκτήτρια κι ένας υπεύθυνος - με την κατηγορία ότι «δεν κατείχαν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας - άσκησης επαγγέλματος αργυραμοιβού».

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

