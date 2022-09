Κυκλάδες

Νάξος - καταγγελία: έδειρε τον άντρα της με σκουπόξυλο και καλώδιο ρεύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας πήγε στο αστυνομικό τμήμα και μήνυσε τη γυναίκα. Τι ακριβώς συνέβη και τι κατήγγειλε ο ίδιος.

Στη σύλληψη μιας γυναίκας, για ενδοοικογενειακή βία, προχώρησε το πρωί του Σαββάτου η αστυνομία στην Νάξο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε χωριό της ορεινής Νάξου, η έντονη λογομαχία αντρόγυνου τα ξημερώματα του Σαββάτου, κατέληξε σε άσκηση σωματικής βίας, εις βάρος του άνδρα από τη γυναίκα. Ο άνδρας πήγε στο αστυνομικό τμήμα και μήνυσε τη γυναίκα, αφού όπως υποστηρίζει του άσκησε προκάλεσε σωματικές βλάβες με σκουπόξυλο και ένα καλώδιο ρεύματος.

Αυτό είχε ως συνέπεια να συλληφθεί η γυναίκα το πρωί του Σαββάτου και αφού συμπληρώθηκε η δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέως.

πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: 71χρονος οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 38χρονο

Ειρήνη Παπά: Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ηθοποιό (εικόνες)

“Σπίτι μου”: Οδηγός για δάνεια και δικαιούχους