Μαγνησία

Βόλος: Άνδρας θανάτωσε με φόλα αδέσποτο σκυλί

Ο άντρας συνελήφθη στον Αλμυρό το πρωί της Παρασκευής για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς και λοιπών διατάξεων. Του επιβλήθηκε πρόστιμο "μαμούθ".

(εικόνα αρχείου)

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής 16/09 στον Αλμυρό Μαγνησίας, συνελήφθη από Αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλμυρού, ημεδαπός 56 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς και λοιπών διατάξεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης, οδηγώντας το αυτοκίνητό του και φορώντας γάντι στο αριστερό του χέρι, πέταξε την φόλα τυλιγμένη με χαρτοπετσέτα μέσα στον οικισμό.

Αδέσποτος σκύλος που βρισκόταν στο σημείο έφαγε την φόλα και πέθανε μετά από περίπου 20 λεπτά. Όπως προέκυψε στη συνέχεια από σχετική γνωμάτευση κτηνιάτρου, ο θάνατος του άτυχου ζώου προήλθε από δηλητηρίαση.

Η ταυτοποίηση του δράστη και η εξιχνίαση του εγκλήματος, επιτεύχθηκαν κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού κλειστού κυκλώματος καταγραφής, το οποίο υπήρχε εγκατεστημένο και κατέγραψε τις κινήσεις του δράστη.

Ο 56χρονος, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτ/κων Βόλου, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ. Ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

πηγή: ertnews.gr

