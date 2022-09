Χανιά

Φωτιά στο Ναύσταθμο Σούδας: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ανακριτικού της Πυροσβεστικής.

Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρησμό στη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στα πρανή κοντά στον Ναύσταθμο της Σούδας στα Χανιά προχώρησαν άνδρες του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων.

Στη σχετική ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος επισημαίνεται ακόμη ότι για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρει:

"Συνελήφθη χθες Παρασκευή, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν Χανίων, ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση σε πρανές οδού στην Σούδα Χανίων Κρήτης. Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή".

Πηγή: cretalive.gr

