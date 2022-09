Σέρρες

Καταιγίδα στις Σέρρες: Τον σκότωσε δέντρο στην αυλή του σπιτιού του (βίντεο)

Τραγωδία στις Σέρρες, με έναν άντρα να καταπλακώνεται από δέντρο και να αφήνει την τελευταία του πνοή. Πώς συνέβη το μοιραίο.

Ο τραγικός θάνατος του 69χρονου από τα Χρυσοχώραφα, συγκλονίζει από το απόγευμα τις Σέρρες. Ο άτυχος άντρας βρισκόταν στο σπίτι του, όταν ξεκίνησε να βρέχει. Κάποια στιγμή σηκώθηκε για να κλείσει μια πόρτα και τότε έγινε το κακό. Με το που βγήκε στην αυλή, οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν το πεύκο που υπήρχε και ο άτυχος άντρας δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Καταπλακώθηκε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο σπίτι έτρεξαν συγγενείς του, αλλά ο 69χρονος είχε ήδη χάσει τη μάχη. Ο θάνατός του, όπως διαπίστωσαν οι γιατροί που μεταφέρθηκε αργότερα, ήταν ακαριαίος. Σύμφωνα, με τον πρόεδρο του χωριού Δημήτρη Μαχλεμή, ο άτυχος άνδρας την ώρα της κακοκαιρίας θέλησε να κλείσει την πόρτα της αυλής του. Βγήκε έξω και τότε συνέβη το μοιραίο.

Στο σημείο έσπευσαν συγγενείς του 69χρονου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άτυχος άνδρας διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η καταιγίδα εκδηλώθηκε το απόγευμα. Ο δυνατός αέρας προκάλεσε καταστροφές σε πολλά χωριά της περιοχής, με στέγες και δέντρα που ξεριζώθηκαν. Αναφέρθηκαν ακόμα διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα σε συνδέσεις του ίντερνετ.

Η ξαφνική κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και τις έντονες βροχοπτώσεις, χτύπησαν εκτός από τις Σέρρες, τη Βέροια και το Κιλκίς

πηγή: epilogestv.gr

