Κυκλάδες

Καταγγελία - Νάξος: Χτύπησε τον άντρα της με σκουπόξυλο και προσπάθησε να τον πνίξει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα από τον σύζυγο, δέχθηκε άγρια επίθεση με το σκουπόξυλο από την γυναίκα του, η οποία προσπάθησε και να τον πνίξει.

Ανάστατη η Νάξος από την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία που έκανε ο άντρας σε βάρος της γυναίκας του. Όπως είπε, δέχτηκε άγρια επίθεση με σκουπόξυλο και καλώδιο ρεύματος…

Σε κακή κατάσταση, ο άντρας πήγε σε αστυνομικό τμήμα του νησιού και κατήγγειλε τη γυναίκα του. Όπως είπε του επιτέθηκε μετά από έντονο διάλογο που είχαν και άρχισε να τον χτυπάει με ένα σκουπόξυλο.

Κάποια στιγμή, όπως ανέφερε, προσπάθησε να τον πνίξει με ένα καλώδιο ρεύματος που υπήρχε στο σπίτι, σε χωριό της ορεινής Νάξου.

Η Νάξος περιμένει την αστυνομική έρευνα για την υπόθεση, που προκαλεί συζητήσεις.

Οι λόγοι που πυροδότησαν το θερμό επεισόδιο δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Στη σύλληψη της γυναίκας, προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, αφού συμπληρώθηκε η δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέως.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βουτιά της θερμοκρασίας και βροχές στην μισή Ελλάδα

ΕΟΔΥ: σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή