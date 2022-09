Ηράκλειο

Κρήτη: Περπατούσε και έπεσε σε γκρεμό

Ο άνδρας γύρναγε από διασκέδαση. Πώς έχασε την ισσορροπία του.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για έναν άνδρα που έπεσε σε γκρεμό στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, όλα συνέβησαν στις 5.30 τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας μετά το τέλος της νυχτερινής του διασκέδασης σε κέντρο στις Άνω Αρχάνες Ηρακλείου έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος σε γκρεμό.

Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα της πυροσβεστικής με τρεις άνδρες που απεγκλώβισαν τον άνδρα.

Το ευτύχημα ήταν πως η πτώση σου δεν του προκάλεσε σοβαρά τραύματα παρά μόνο αμυχές.

