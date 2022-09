Θεσσαλονίκη

Μεταναστευτικό: Νέες συλλήψεις διακινητών

Χειροπέδες σε διακινητές που προωθούσαν παράνομα μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας.

Τέσσερις διακινητές που προωθούσαν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες, συνελήφθησαν χθες σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, σε περιοχές της Καβάλας και του Έβρου.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν το πρωί του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε φορτηγό, και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα επτά μετανάστες. Μάλιστα ο οδηγός, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Στη δεύτερη περίπτωση, λίγες ώρες αργότερα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δύο μετανάστες.

Στη τρίτη περίπτωση, το απόγευμα του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν έναν Έλληνα διακινητή, διότι οδηγώντας φορτηγό, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μετανάστες.

Και τα τρία οχήματα κατασχέθηκαν, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

