Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Φωτιά γύρω από ξενοδοχείο

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο σημείο και πόσες δυνάμεις έχουν σπεύσει για την κατάσβεσή της.





Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φωτιά γύρω από ξενοδοχείο στην Παλική Κεφαλονιάς. γύρω από ξενοδοχείο στην Παλική Κεφαλονιάς.

Δεν υπάρχει πυκνό δάσος στην περιοχή και υπάρχουν και δρόμοι στο σημείο. Κατευθύνονται και εναέρια μέσα στην περιοχή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.