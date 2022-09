Λάρισα

Λάρισα: 16χρονος έσβησε τσιγάρο πάνω σε μαθήτρια... επειδή τον απέρριψε ερωτικά

Ο 16χρονος αρχικά εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για τη μία 15χρονη, όμως στη συνέχεια έγινε πιεστικός. Τι καταγγέλει η 15χρονη.



Στη σύλληψη ενός 16χρονου μαθη­τή Λυκείου, κατηγορούμενου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και για απλή σωματική βλάβη, προ­χώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύ­θυνσής Ασφάλειας στη Λάρισα, με αφορμή τα όσα έκανε σε 15χρονη μαθήτρια Γυμνασίου. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να της έσβησε ένα τσιγάρο στο πόδι, όταν εκείνη δεν ενέδωσε στις ερωτικές του προτάσεις.

Η πράξη του 16χρονου σόκαρε την 15χρονη, όπως και όλη την παρέα, ενώ από την κατάσβεση του τσιγά­ρου ευτυχώς στο πόδι της μικρής προκλήθηκε ένα μικρό έγκαυμα, μια απλή σωματική βλάβη, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Όλα ξεκίνησαν στην κεντρική πλατεία της περιοχής, προχθές το απόγευμα 16 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε απόγευμα που συγκεντρώνονται παιδιά, βρέ­θηκαν οι δύο 15χρονες και ο 16χρονος στο πλαίσιο κοινής παρέας με άλλα παιδιά. Ο 16χρονος αρχικά εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για τη μία 15χρονη, όμως στη συνέχεια έγινε πιεστικός.

Η 15χρονη αρνήθηκε, με τον 16χρονο να συνεχίζει με χειρονομίες. Κάποια στιγμή εκδήλωσε ενδιαφέρον για άλλη 15χρονη της ίδιας παρέας. Όταν και εκείνη αρνήθηκε, κινήθηκε απειλητικά εναντίον της και άρχισε να την απειλεί ότι θα της σβήσει τσιγάρο στο πόδι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία, η 15χρονη όχι μόνο αρνήθηκε, αλ­λά αντιστάθηκε στις απαιτήσεις του 16χρονου, με αποτέλεσμα εκείνος να κάνει πράξη την απειλή του. Της έσβησε το τσιγάρο που κρατούσε στο ύψος του γονά­του από την πίσω πλευρά και της προκαλέσει ένα μικρό έγκαυμα.

Τα κορίτσια ανέφεραν το περιστατικό στους γονείς τους και μετά την κα­ταγγελία της υπόθεσή στην ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί συνέλαβαν τον 16χρονο με τις κατηγορίες της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας των δύο κοριτσιών και για απλή σωματική βλά­βη σε βάρος της μιας κοπέλας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά την απολογία του ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εν­τολή, καθότι ανήλικος ενώ από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας σχηματί­ζεται δικογραφία σε βάρος τού νεα­ρού μαθητή.

πηγή: onlarissa.gr