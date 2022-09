Αρτα

Άρτα: Διαρρήκτες έγιναν “τσακωτοί” από τους αστυνομικούς την ώρα που έβγαιναν από το σπίτι

Πώς συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς και τι κατάφεραν να αποσπάσουν από το σπίτι το οποίο διέρρηξαν.

Συνελήφθησαν διαρρήκτες στην Άρτα την ώρα που προσπαθούσαν να το "σκάσουν¨από το σπίτι στο οποίο εισέβαλλαν.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Συνελήφθησαν χθες (17-09-2022) το πρωί στην Άρτα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και νομοθεσία περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς την ώρα που υπερπηδούσαν αυλόπορτα κατοικίας, την οποία είχαν διαρρήξει νωρίτερα και είχαν αφαιρέσει από αυτή διάφορα εργαλεία και συνελήφθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα, την προηγούμενη ημέρα (16-09-2022) οι κατηγορούμενοι είχαν διαρρήξει αυτοκίνητο στην πόλη της Άρτας, από όπου αφαίρεσαν σάκο με ρουχισμό και προσωπικά αντικείμενα.

Ακόμη, οι συλληφθέντες διαπιστώθηκε ότι στερούνται των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων για τη νόμιμη είσοδο και παραμονή τους στη χώρα, ενώ με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας".