Λάρισα

Λάρισα: Ζητούσε 150000 ευρώ για να μην τον διασύρει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συμφωνία και η παγίδα που δεν κατάλαβε ο δράστης.



Συνελήφθη προχθές (16-09-2022) το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς, ένας Έλληνας, κατηγορούμενος για απόπειρα εκβίασης. Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου της πόλης, ο δράστης τον εκβίαζε, απειλώντας ότι θα τον διαβάλει στην τοπική κοινωνία με τη διάδοση ψευδών γεγονότων σχετικά με εμπλοκή του σε παράνομα τυχερά παίγνια, με απώτερο σκοπό να αποκομίσει από τον ίδιο παράνομο περιουσιακό όφελος, απαιτώντας αρχικά το χρηματικό ποσό των 150.000 ευρώ.

Κατόπιν μεταξύ τους συζητήσεων, συμφωνήθηκε η καταβολή του χρηματικού ποσού των 15.000 ευρώ από τον παθόντα και συγκεκριμένα η άμεση καταβολή των 5.000 ευρώ και η μελλοντική καταβολή του υπόλοιπου ποσού των 10.000 ευρώ.

Προχθές (16-09-2022) το πρωί στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο προκαθορισμένης συνάντησης μεταξύ των δύο ανδρών, ο δράστης παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ από τον παθόντα, σε χαρτονομίσματα των 50 και 20 ευρώ, τα οποία είχαν προσημειωθεί.

Ακολούθως, αστυνομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας ακινητοποίησαν τον δράστη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το παραπάνω προσημειωθέν χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.