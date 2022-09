Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι βανδάλισαν δημοτικό σχολείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί, οι άγνωστοι παραβίασαν, τόσο την πόρτα του προαυλίου, όσο και την κεντρική πόρτα του σχολείου.



Στόχος βανδάλων έγινε το παλιό κτήριο του 2ου δημοτικού σχολείου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Όπως διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί, οι άγνωστοι παραβίασαν, τόσο την πόρτα του προαυλίου, όσο και την κεντρική πόρτα του σχολικού κτηρίου, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές εντός του χώρου.

Ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου επικοινώνησε με τον δήμαρχο Λαγκαδά, Ιωάννη Ταχματζίδη, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό, ζητώντας να βρεθούν οι υπαίτιοι του βανδαλισμού.

Παράλληλα έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του δήμου να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές στον χώρο του σχολείου. «Τα σχολικά κτήρια αποτελούν δημόσια περιουσία και κανείς δεν μπορεί να προκαλεί καταστροφές χωρίς λόγο και αιτία. Οι υπαίτιοι αργά ή γρήγορα θα βρεθούν και θα κληθούν να πληρώσουν το κόστος των ζημιών», δήλωσε ο κ.Ταχματζίδης.

πηγή: parallaximag.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παύλος Φύσσας: Η δολοφονία, η δίκη της Χρυσής Αυγής και η ιστορική απόφαση

Καυσόξυλα: Τι να προσέξετε στην αγορά - Ποια είναι πιο αποδοτικά

Υποκλοπές - Σκέρτσος για ΕΥΠ: δεν πρέπει να υπονομευθεί η αποστολή της