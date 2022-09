Δωδεκανήσα

Κως: Λήξη συναγερμού για την 14χρονη που εξαφανίστηκε

Την ανήλικη αναζητούσε η οικογένειά της και από τις 11 Σεπτεμβρίου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της. Που εντοπίστηκε η ανήλικη.

Λήξη συναγερμού σήμανε σήμερα για την 14χρονη υπήκοο Αλβανίας που εξαφανίστηκε από την Κω στις 9 Σεπτεμβρίου, με την εμφάνιση της ίδιας και του 20χρονου συντρόφου της στο Τμήμα Ασφαλείας της Κω.

Την ανήλικη αναζητούσε η οικογένειά της και από τις 11 Σεπτεμβρίου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της. Ως φαίνεται η ανήλικη και ο 20χρονος σύντροφός της επίσης υπήκοος Αλβανίας, αποφάσισαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους έπειτα από μια ολιγοήμερη απουσία και να θέσουν τέλος στην αγωνία των συγγενών και των φίλων τους που τους αναζητούσαν και σήμερα εμφανίστηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κω.

Tην 11η Σεπτεμβρίου 2022 και περί ώραν 02.35 δηλώθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κω από μια 47χρονη υπήκοο Αλβανίας η εξαφάνιση της 14χρονης κόρης της.Ειδικότερα ανέφερε ότι είδε την κόρη της για τελευταία φορά την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και περί ώρα 07:00 όταν έφυγε από την οικία της για να μεταβεί στην εργασία της.

Την 08:30 επικοινώνησε μαζί της στο κινητό της τηλέφωνο και της ανέφερε ότι θα πάει στην θάλασσα με φίλους της.

Την κάλεσε ξανά στις 15:30 στο κινητό ενός φίλου της με τον οποίο γνώριζε ότι έκαναν παρέα και της είπε να επιστρέψει στην οικία τους.

Έκτοτε δεν έχει καταφέρει να ξαναέρθει σε επικοινωνία μαζί της.

Την 11η Σεπτεμβρίου 2022 το απόγευμα ένας 49χρονος υπήκοος Αλβανίας μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Κω και δήλωσε ότι ο 20χρονος γιος του βρίσκεται μαζί με την 14χρονη σε άγνωστο μέρος.

Συγκεκριμένα ενημέρωσε ότι την 10η Σεπτεμβρίου 2022 ο γιος του του δήλωσε ότι βρίσκεται μαζί με την ανήλικη, ότι είναι καλά στην υγεία της και ότι η ίδια δεν θέλει να επιτρέψει στο σπίτι της. Έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι ο 20χρονος ταξίδεψε την 19:50 της 9ης Σεπτεμβρίου 2022 από την Κω με προορισμό τον Πειραιά την 09:40 της 10ης Σεπτεμβρίου 2022 με το πλοίο «ΑΡΙΑΔΝΗ».

