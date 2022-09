Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί σε καταυλισμό Ρομά - Τραυματίστηκε 6χρονη

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγο σε καταυλισμό Ρομά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγο σε καταυλισμό Ρομά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες κατά το επεισόδιο σημειώθηκαν πυροβολισμοί από τους οποίους τραυματίστηκε ένα ανήλικο κορίτσι, ηλικίας 6 ετών και ένας 40χρονος άνδρας.

Τα δύο τραυματισμένα άτομα παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τον 40χρονο που μετέβη αρχικά στο ΚΥ Διαβατών, να είναι πιο σοβαρά καθώς μετά τους πυροβολισμούς φέρεται να αιμορραγούσε σε ζωτικό όργανο του σώματός του (γεννητικά όργανα).

Αντίθετα, οι πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό της 6χρονης, είναι ενθαρρυντικές καθώς κάνουν λόγο για κακώσεις στο πρόσωπο από φυσίγγια.

Τα αίτια της συμπλοκής και του επεισοδίου κατά τα οποία βγήκαν όπλα στον καταυλισμό, δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, ενώ το περιστατικό διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

