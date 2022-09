Λέσβος

Πολιχνίτος: ηλικιωμένος ανατινάχθηκε μέσα στο μαγαζί του αδελφού του (εικόνες)

Ο άνδρας, που είχε οικονομικές διαφορές με τον αδελφό του, νωρίτερα επιχείρησε να πυρπολήσει το σπίτι του αδελφού του, μέσα στην νύχτα.

Τραγωδία στην Λέσβο, λόγω διαφορών μεταξύ αδελφών, που φαίνεται πως είχαν διασαλεύσει την καθαρότητα των σκέψεων ενός 71χρονου, ο οποίος έχασε τελικώς την ζωή του τα ξημερώματα στον Πολιχνίτο, μετά από έκρηξη στο μαγαζί του αδελφού του, στο οποίο εισέβαλε με το αυτοκίνητο του.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Γιάννης Σινάνης, σε απευθείας σύνδεση με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μέσα στην νύχτα ο 71χρονος επισκέφθηκε το σπίτι του αδελφού του και προσπάθησε να το πυρπολήσει, όμως καθώς έγινε αντιληπτός από τον αδελφό του, η φωτιά δεν πήρε διαστάσεις, πρόλαβε όμως να καταστρέψει τουλάχιστον το αυτοκίνητο του αδελφού του 71χρονου.

Αμέσως μετά και ενώ ξημέρωνε η ημέρα, ο 71χρονος πήρε το αυτοκίνητο του, έβαλε σε αυτο φιάλες υγραερίου και «μπούκαρε» με αυτό στο κατάστημα του αδελφού του, στην περιοχή του Πολιχνίτου.

Οι φιάλες υγραερίου εξερράγησαν και προκάλεσαν φωτιά, με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο ο 71χρονος και το κατάστημα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 18 άνδρες με 9 οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ έρευνες για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης.

Ο αδελφός του νεκρού, που διατηρούσε το κατάστημα ενδυμάτων, όπου κάηκε ζωντανός ο 71χρονος αφού εισέβαλε σε αυτό με το αυτοκίνητο του, στο οποίο είχε και φιάλες υγραερίου, είπε πως ο ηλικιωμένος είχε ιδιότυπη συμπεριφορά και υποστήριξε πως είχε μένος εναντίον του καθώς «είχα σταματήσει εδώ και χρόνια να του δίνω λεφτά και να τον συντηρώ, επειδή εγώ έκανα οικογένεια. Ήταν πολύ κακό άτομο, πάρα πολύ κακό άτομο. Είχε φάει λεφτά από πολλούς και στην Θεσσαλονίκη που έμενε πριν».

