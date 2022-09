Ημαθία

Τροχαίο: Νεκρός 21χρονος οδηγός (εικόνες)

Τραγωδία στην άσφαλτο. "Έσβησε" ακόμη ένας νέος άνθρωπος. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στο 6ο χλμ. της δημοτικής οδού Κουλούρας - Μελίκης, στην Ημαθία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας, 21 ετών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Ο νεαρός οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Πηγή εικόνων: laikoyra.gr

