Θήβα: Εκσκαφέας ξέθαψε πτώμα (εικόνες)

Θρίλερ με σορό που εντοπίστηκε στην Θήβα. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την ταυτότητα της άτυχης γυναίκας.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θήβα καθώς εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε χωράφι στο δρόμο Μουρίκι – Θηβών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το πτώμα που είναι σε πλήρη αποσύνθεση βρέθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο δρόμο της Θήβας μόλις ένα μέτρο από το οδόστρωμα.

Το πτώμα ξεθάφτηκε τυχαία από τον εκσκαφέα, ενώ μέχρι στιγμής οι αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Λόγω της προχωρημένης σήψης θα πρέπει να εξεταστεί από ειδικό εργαστήριο, ενώ θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για βίαιο θάνατο.

